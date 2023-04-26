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Два пожара в Брестской области: в Пружанском районе горела хозпостройка, в Ганцевичском — дом

26.04.2023
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За прошедшие сутки в Брестской области зарегистрированы 2 пожара, на которых: уничтожено – 1 строение; повреждено – 1 строение, сообщает областное УМЧС

25.04.2023 в 11-02 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения на территории частного подворья в г.п. Ружаны Пружанского района. В результате пожара огнем строение уничтожено. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

25.04.2023 в 15-31 поступило сообщение о загорании в частном нежилом доме в аг. Раздяловичи Ганцевичского района. В результате пожара огнем повреждены перекрытие, внутренняя отделка и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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