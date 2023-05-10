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Два пожара произошло в Лунинецком районе. Горели хозпостройки

10.05.2023
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За прошедшие сутки в Лунинецком районе произошло два пожара.

9 мая в 11 часов 3 минуты спасателям поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в Лунинце. В результате пожара огнем постройка уничтожена. 

В 15 часов 22 минуты поступило сообщение уже о загорании хозяйственного строения в аг. Кожан-Городок. В результате пожара уничтожено хозяйственное строение, уничтожена кровля, перекрытие повреждены стены соседнего строения.

Пострадавших на пожарах нет. Причины их возникновения устанавливаются.

По материалам областного УМЧС

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