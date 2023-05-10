Новости районаОбществоПроисшествия
Два пожара произошло в Лунинецком районе. Горели хозпостройки
За прошедшие сутки в Лунинецком районе произошло два пожара.
9 мая в 11 часов 3 минуты спасателям поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в Лунинце. В результате пожара огнем постройка уничтожена.
В 15 часов 22 минуты поступило сообщение уже о загорании хозяйственного строения в аг. Кожан-Городок. В результате пожара уничтожено хозяйственное строение, уничтожена кровля, перекрытие повреждены стены соседнего строения.
Пострадавших на пожарах нет. Причины их возникновения устанавливаются.
По материалам областного УМЧС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram