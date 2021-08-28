Два жителя Ситницы задали вопросы председателю облисполкома во время “прямой линии”

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провел сегодня “прямую телефонную линию”. За три часа на нее обратились 30 жителей региона.

Сразу два звонка раздалось из деревни Ситница, вопрос касался газификации. По словам председателя Лунинецкого райисполкома Александра Пачко, по программе преодоления последствий чернобыльской катастрофы разрабатывается проектно-сметная документация для газификации трех деревень, в том числе Ситницы. В 2023 году планируется начать работы.