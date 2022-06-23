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Две маленькие девочки пострадали в ДТП в Житковичском районе

23.06.2022
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В Житковичском районе водитель нарушила правила обгона и попала в ДТП — пострадали две маленькие девочки, сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 22 июня примерно в 16.30 на участке дороги Пласток — подъезд к М10. 25-летняя водитель «Рено Меган» проигнорировала предупреждающие дорожные знаки. Проезжая по мосту через мелиоративный канал, они начала обгонять поворачивавший ГАЗ. Избежать столкновения не удалось. После этого «Рено» съехал в мелиоративный канал и опрокинулся.

Две девочки-пассажирки «Рено», одной из которых меньше месяца, а другой три года, госпитализированы в Житковичскую больницу. В УГАИ отметили, что дети были в удерживающих устройствах и пристегнуты ремнями безопасности.

«Обгон — самый опасный из маневров при движении. Прежде чем приступить к обгону, водитель обязан взвесить все за и против. Необходимо быть максимально внимательным, убедиться, что маневр будет безопасным и для обгоняющего, и для других участников дорожного движения», — напомнили в УГАИ.

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