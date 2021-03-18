Общество

Движение на 11-м км автодороги Минск-Микашевичи сегодня временно ограничат

Движение на 11-м км автодороги Минск – Микашевичи сегодня временно ограничат. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

“Сегодня с 21.00 до 22.00 на 11-м км автодороги Р23 Минск – Микашевичи вблизи поворота к деревне Щитомиричи Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Минска”, – рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.

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L N

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