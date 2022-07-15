Движение на участке дороги Минск-Микашевичи временно ограничат

Движение на участке дороги Минск — Микашевичи сегодня временно ограничат, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.

С 16.00 до 16.40 на 16-м км автодороги в направлении столицы в связи с проведением следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП движение всех видов транспорта временно ограничат.

В Госавтоинспекции Минской области просят водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендуют планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.