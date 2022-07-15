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Движение на участке дороги Минск-Микашевичи временно ограничат

15.07.2022
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Движение на участке дороги Минск — Микашевичи сегодня временно ограничат, сообщает  УГАИ УВД Миноблисполкома.

С 16.00 до 16.40 на 16-м км автодороги в направлении столицы в связи с проведением следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП движение всех видов транспорта временно ограничат.

В Госавтоинспекции Минской области просят водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендуют планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.

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