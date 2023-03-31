«Движение по правилам» контролируют сотрудники ГАИ в Лунинецком районе

31 марта — Единый день безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция проведет мероприятие по всей стране под девизом «Движение по правилам!». Тема — безопасное передвижение на средствах персональной мобильности.

Одновременно ГАИ начинает социальную кампанию «Движение по правилам!» с размещением билбордов, видео-, аудиороликов, распространением наклеек и стикерпаков для мессенджеров.

Сотрудники посетят трудовые коллективы, напомнят о причинах и последствиях автоаварий, отдельно остановятся на соблюдении правила дорожного движения и личной безопасности при использовании средств персональной мобильности.

Профилактическая работа будет организована в детских и родительских чатах, в соцсетях.