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Двое грибников потерялись за сутки в Брестской области

23.10.2022
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В Брестской области за сутки в лесах потерялись два человека, сообщает областное управление МЧС.

Так, 22 октября в 19.30 сотрудники МЧС получили информацию, что возле деревни Подлесье-Каменецкое в Брестском районе потерялся мужчина 1982 года рождения. Мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. Его примерно в 01.05 нашли волонтеры ПСО «Юго-Запад». Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Второй случай произошел в Малоритском районе. Спасателям в 21.50 сообщили, что рядом с деревней Закрутин потерялся мужчина 1969 года рождения. Он тоже собирал в лесу грибы. Около полуночи мужчина сам смог выйти из леса. Помощь медиков ему тоже не понадобилась.

belta.by

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