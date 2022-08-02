Двое молодых мужчин утонули в Бресте в искусственном водоеме

В Бресте в искусственном водоеме утонули двое молодых мужчин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 30 июля. Около 16.40 в МЧС позвонила женщина и рассказала, что в водоеме на Красном Дворе утонули два человека. Спасатели примерно в 17.00 в 30 м от берега подняли со дна тело мужчины 1998 года рождения. Бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, однако они не дали результата. Медики констатировали смерть. Чуть позже водолазы обнаружили тело второго мужчины 1997 года рождения. На берег его извлекли без сознания. Жизнь молодого человека спасти не удалось.

По информации ОСВОД, на берегу отдыхала компания. Двое парней решили искупаться: отплыли примерно на 30 м от берега и пропали из виду. Их приятель остался на берегу. Он не умел плавать, поэтому попросил помощи у других отдыхающих. Одна из женщин и позвонила в МЧС.

В этот же день отдыхающие на реке Мухавец возле деревни Перки Кобринского района увидели недалеко от берега тело мужчины в одежде. Очевидцы сообщили об этом в экстренные службы. Водолазы извлекли из воды тело местного жителя 1975 года рождения.

В Жабинковском районе днем 29 июля утонул мужчина 1986 года рождения. Вместе с приятелями он отдыхал на берегу залива Мухавца. Пошел купаться и через время исчез из виду. Друзья достали его из воды и позвонили в скорую помощь, а до ее прибытия оказывали неотложную помощь. Медики констатировали смерть мужчины.

В Брестской области с начала года в водоемах утонули 60 человек, из них 20 погибли при купании. Спасено 27 человек, в том числе 8 детей и подростков