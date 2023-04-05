ОбществоПроисшествия

Двое предпринимателей из Пинска стали жертвами фальшивомонетчиков

05.04.2023
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В Пинске у двух индивидуальных предпринимателей изъяли фальшивые банкноты, которые они принесли для обмена в банк. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

В банк для обменной операции обратился 54-летний предприниматель. Он предъявил две купюры по $100. Кассир заподозрил, что банкноты могут быть поддельными. Эти сомнения подтвердили эксперты. По словам мужчины, купюры он купил с рук на местном рынке.

В такой же ситуации оказался и 30-летний предприниматель. Он хотел обменять в банке три купюры по $100 и еще три — по $50. Деньги оказались фальшивыми. Пинчанин рассказал, что покупал валюту длительное время в России и Беларуси. О том, что купюры могут быть фальшивыми, даже не догадывался.

«Основной поток подделок в нашу страну поступает из-за рубежа. В основном они ввозятся добросовестными гражданами, которые не знают, что за границей стали жертвами фальшивомонетчиков. Большая часть подделок сейчас к нам поступает из России, остальные — из Польши, Литвы и других европейских стран. При сомнении в подлинности банкноты стоит обратиться в банк или милицию», — отметили в УВД Брестского облисполкома.

belta.by

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