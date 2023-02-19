Двойняшкам из Микашевич нужна наша помощь в лечении ДЦП

Сестрички Евгения и Ксения Давидович из Микашевич растут очень любознательными и активными. Как и все малыши их возраста, а двойняшкам летом исполнится три года, они с интересом познают окружающий мир, любят лепить и рисовать, с удовольствием общаются с детьми и все чаще пытаются помогать родным в домашних хлопотах. Беда в том, что девочки до сих пор самостоятельно не ходят.

У Ксении и Евгении — ДЦП и другие сопутствующие диагнозы. Они — результат недоношенности и кровоизлияния в мозг. С момента рождения девочек их родители борются за то, чтобы двойняшки, несмотря на инвалидность, могли вести максимально полноценную жизнь.

В первый год своей жизни Ксения и Евгения каждые два месяца обследовались и лечились в РНПЦ «Мать и дитя». Когда узнали о Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус», прошли там 4 курса. Испробовали и Войта-терапию в Гродно. Обращались и в другие реабилитационные центры Беларуси.

— Девочки меняются просто на глазах, — рассказывает многодетная мама. — Удалось благодаря комплексным процедурам понизить повышенный тонус мышц, они стали спокойнее, лучше спят. Старшая Евгения начала ходит в ортезах, младшая Ксения — ползать.

Между тем, ДЦП — это состояние, которое не вылечишь таблетками. Очень важны регулярные занятия. Вера и Сергей Давидовичи не раз слышали от друзей по несчастью о польском центре «Олинек», где проходят успешную реабилитацию дети с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата церебрального происхождения. Однако лечение там дорогостоящее: сумма в 8 тысяч евро для многодетной семьи неподъемная. Поэтому они вынуждены были обратиться за помощью ко всем неравнодушным людям.

— Просить всегда трудно и непросто. Как и открыто, откровенно говорить о том, что у тебя особенные детки. Но что делать, когда от этой поездки, мы убеждены, зависит будущее наших двойняшек? — говорит собеседница. — Мы отложили на потом завершение строительства дома, в котором живет наша семья, задвинули с мужем в дальний ящик и все свои личные планы. Практически все наши денежные ресурсы направлены на малышек. Пока есть надежда, что им смогут помочь, будем продолжать бороться за их здоровье и пробывать все варианты. Конечно, в этих повседневных заботах о близняшках, мы никогда не забываем, что являемся родителями еще двоих деток — Полинки и Семы.

Как можно помочь?

Благотворительный сбор на реабилитацию двойняшек уже поддержали несколько сотен людей из Микашевич и других городв Беларуси. Одними из первых откликнулись родственники, а также работники РУПП «Гранит» — коллеги Веры и Сергея. Быстро включились в это доброе дело местные ремесленники и индивидуальные предприниматели. То и дело в социальных сетях можно увидеть пост о проведении очередной благотворительной лотереи в поддержку сетричек-двойняшек. Однако срок сбора приближается очень быстро. Нужная сумма на первый курс реабилитации необходима до 4 марта этого года.

Если вы тоже хотите присоединиться к доброму делу, то поддержать его можно:

1. Пополнить баланс номера телефона +375 33 390 82 89, оператор МТС;

2. Электронный перевод при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) — получатель платежа vera davidovich, Беларусбанк (мир), номер 9112 3801 1272 4069, срок действия карты до 03/27;

3. Банковский благотворительный счет в белорусских рублях на маму Давидович Веру отделение 100/1020 «АСБ Беларусбанк»; БИК: АКВВВY2X; BY90 AKBB 3134 0000 0157 7007 0000;

4. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты: Система «Расчет» (ЕРИП); банковские, финансовые услуги; банки, НКФО; Беларусбанк; пополнение счёта; BY90 AKBB 3134 0000 0157 7007 0000 (в белорусских рублях).

Наталья Лялюк

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