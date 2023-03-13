Двойняшки Ксения и Евгения из Микашевич уже проходят очередной курс лечения!

Очередная хорошая новость пришла от мамы двух маленьких жительниц Микашевич. Двойняшки Ксения и Евгения Давидович, о которых “Лунінецкія навіны” уже рассказывали, начали первый 3-недельный курс лечения в польском центре интенсивной реабилитации «Олинек».

– Несмотря на непогоду, а нам пришлось выезжать из Микашевич в сильную метель, добрались неплохо. То и дело раздавались звонки и сигналы уведомлений мессенджеров. Родственники, друзья, знакомые и даже хозяйка квартиры, где мы сейчас живем, то и дело беспокоились – как мы, где находимся, все ли в порядке. Это было так трогательно, что порой абсолютно незнакомые люди проявляют такое внимание! – подчеркивает мама двойняшек Вера Давидович.

День Ксении и Евгении расписан буквально по минутам: терапия – рук и зрения, физиопроцедуры… Каждое занятие – индивидуальное и длится, как минимум, час. Кроме того, детей осмотрели ортопеды. Планируется, что на на этой неделе одной девочке снимут мерки для изготовления новых ортезов, другой – их изготовят впервые.

– Дочки быстро пошли на контакт с врачами центра и меняются просто на глазах, – с радостью говорит Вера. – Глядя на наших счастливых детей, с мужем Сергеем каждый раз с искренней благодарностью и признательностью вспоминаем всех, кто не прошел мимо и поддержал наш благотворительный сбор на реабилитацию дочерей, в том числе журналистов «ЛН». Низкий поклон вам и огромное спасибо!

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