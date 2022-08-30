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Двух браконьеров задержали в Лунинецком районе

30.08.2022
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В Лунинецком районе госинспекторы во взаимодействии с сотрудниками милиции пресекли незаконную рыбалку и попытку незаконной охоты, сообщил заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Инцидент произошел утром 25 августа на дамбе Припяти у деревни Яжевки. Инспекторы и милиционеры остановили автомобиль «Фольксваген-Гольф». В салоне находились двое жителей соседней деревни Сосновка. Мужчины перевозили незаконно выловленную рыбу общим весом 22 кг, бредень, а также два незарегистрированных ружья 16-го калибра и 12 патронов к ним, снаряженных пулей и картечью.

Ущерб за незаконно выловленную рыбу составил 465 базовых величин, или Br14,8 тыс.

Лунинецкий РОСК проводит следственные мероприятия в рамках уголовного дела по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Браконьерам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

belta.by

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