ОбществоПроисшествия

Двух братьев-близнецов и их приятеля задержали в Кобрине за закладку наркотиков

22.03.2023
57

В Кобрине правоохранители задержали трех закладчиков наркотиков, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Операцию провели оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома и Кобринского РОВД. «Правоохранители установили личности 18-летних братьев-близнецов. Уроженцы Бреста учились и жили в Польше. Периодически приезжая домой, они осуществляли преступную деятельность в интересах одного из наркомаркетов. Вместе с ними задержан и подельник — 17-летний брестчанин», — рассказали подробности в УВД.

У молодых людей, а также в ранее сделанных ими тайниках было найдено и изъято более 40 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Память сожженных деревень почтили в Лунинецком районе (фоторепортаж)

Память сожженных деревень почтили в Лунинецком районе (фоторепортаж)

22.03.2023
Photo of Лукашенко: трагедия Хатыни навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа

Лукашенко: трагедия Хатыни навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа

22.03.2023
Photo of У жительницы Микашевич с банковской карты похитили деньги (Лунинецкий район)

У жительницы Микашевич с банковской карты похитили деньги (Лунинецкий район)

22.03.2023
Photo of Гимназисты из Лунинца приняли участие в интеллектуальном турнире в Бресте

Гимназисты из Лунинца приняли участие в интеллектуальном турнире в Бресте

22.03.2023
Photo of В каждом уголке Беларуси есть история своей Хатыни

В каждом уголке Беларуси есть история своей Хатыни

22.03.2023
Photo of «Лунинецкий лесхоз «качает»! В Брестской области начали продавать березовый сок

«Лунинецкий лесхоз «качает»! В Брестской области начали продавать березовый сок

21.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть