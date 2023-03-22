Двух братьев-близнецов и их приятеля задержали в Кобрине за закладку наркотиков

В Кобрине правоохранители задержали трех закладчиков наркотиков, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Операцию провели оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома и Кобринского РОВД. «Правоохранители установили личности 18-летних братьев-близнецов. Уроженцы Бреста учились и жили в Польше. Периодически приезжая домой, они осуществляли преступную деятельность в интересах одного из наркомаркетов. Вместе с ними задержан и подельник — 17-летний брестчанин», — рассказали подробности в УВД.

У молодых людей, а также в ранее сделанных ими тайниках было найдено и изъято более 40 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram