Двух заведующих школьными столовыми в Брестской области подозревают в хищении продуктов

В Брестской области выявили нарушения при организации питания детей в учреждениях образования, сообщает служба информации областной прокуратуры.

Проверяли учреждения образования прокуроры, сотрудники милиции и санитарные службы. Были выявлены нарушения, связанные с несоблюдением рационов и норм питания, факты недовложения продуктов, нарушения при закупках, а также хищения. В частности, возбуждено два уголовных дела. Заведующих школьными столовыми в Пинске и Березе подозревают в хищении продуктов.

В прокуратуре подчеркнули, что некоторые производители (особенно местные) неактивно участвуют в процедурах закупок. «В итоге победителями торгов на законных основаниях признавались посредники. Примечательно, что при наличии субъектов хозяйствования, производящих мясную продукцию и выращивающих фрукты и овощи в широком ассортименте, поставщиками таких товаров в учреждения образования в отдельных случаях были предприятия из отдаленных районов. Это влекло увеличение стоимости конечной поставки», — заметили в прокуратуре Брестской области. Также акцентируется внимание, что неверный выбор меню приводил к тому, что питание в школах детям не нравилось.

По итогам проверки прокуроры внесли семь актов надзора с требованиями устранить вскрытые нарушения.

belta.by

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