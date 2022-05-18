Дятловичи: возрождение истории (видео, Лунинецкий район)

В Год исторической памяти возрождением собственной уникальной истории занялся лунинецкий агрогородок Дятловичи. В год 1030-летия православия на Беларуси тут прошли мероприятия, посвящённые 400-летию памяти известного белорусского мецената, благодаря которому на Полесье несколько столетий существовал один из главных центров православия.

Более подробно в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 20 мая