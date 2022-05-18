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Дятловичи: возрождение истории (видео, Лунинецкий район)

18.05.2022
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В Год исторической памяти возрождением собственной уникальной истории занялся лунинецкий агрогородок Дятловичи. В год 1030-летия православия на Беларуси тут прошли мероприятия, посвящённые 400-летию памяти известного белорусского мецената, благодаря которому на Полесье несколько столетий существовал один из главных центров православия.

Более подробно в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 20 мая

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