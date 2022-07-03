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Дзень Незалежнасці: урачыстыя мерапрыемствы ў Мікашэвічах (Лунінецкі раён)

03.07.2022
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Торжественные мероприятия в День Независимости Республики Беларусь начались в Микашевичах с митинга на площади Дворца культуры РУПП «Гранит»,  в котором приняли участие представители районной и городской власти, трудовых коллективов и просто жители города гранитодобытчиков. Также были возложены цветы к памятнику воину-освободителю, 

Далее празднование переместилось на промплощадку Гранита. Там проходит  выставка-конкурс среди цехов и подразделений предприятия.

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