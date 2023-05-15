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«Эдельвейс» из Микашевич вновь покорил сцену международного конкурса

15.05.2023
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13-14 мая в Минске проходил VI Международный конкурс исполнительских видов искусств «#Сябры-2023», в котором принял участие образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс», сообщает пресс-служба РУПП “Гранит”.

В номинации «Хореография (эстрадный танец)» в возрастной категории до 6 лет наша группа малышей стала Лауреатом I степени, а в возрастной категории 7-10 лет коллектив получил диплом Лауреата III степени.

Поздравляем участников и руководителя коллектива Наталью Тумакову с новыми достижениями и желаем вам творческих успехов и вдохновения!

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