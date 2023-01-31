Единичные проблемы в работе торговли в январе зафиксировали профсоюзы

Об этом заявила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, подводя первые итоги работы оперативно-информационной линии профсоюзов по вопросам стоимости и наличия товаров в магазинах страны.

Такая горячая линия в национальном профцентре действует с 19 января. На нее поступают звонки со всех регионов Беларуси, принято уже порядка 100 обращений граждан.

По словам Елены Манкевич, людей волнуют разные вопросы, которые так или иначе связаны с ценами на продукты, их качеством и ассортиментом. К примеру, граждане обращали внимание на разницу цен на один и тот же товар в разных магазинах. Было и несколько обращений по поводу высоких цен на сезонные овощи.

– Такие звонки требуют дополнительной проверки: мы обращаемся к производителям, чтобы видеть отпускную цену и понимать, как формируется стоимость в разных торговых объектах. Зафиксированы единичные случаи, когда стоимость того или иного товара действительно значительно выросла за небольшой период, например, это касается рыбы в одном из магазинов Гродненской области, – отметила заместитель председателя ФПБ.

Полученная с мест информация проверяется оперативно, поскольку профсоюзы представлены в каждом районе страны. Как только на горячую линию поступает звонок, обращение передается профсоюзному специалисту, который идет в указанный магазин, чтобы в реальности видеть и понимать, существует проблема или нет. Если информация подтверждается, к решению вопроса подключаются отраслевые профсоюзы.

– При необходимости информация о случаях завышения цен передается регуляторам – в Министерство торговли и антимонопольного регулирования, Комитет госконтроля. Отдельные вопросы решаются с помощью органов местной власти. Это, например, это касается жалоб на работу автолавок в деревнях или закрытый в агрогородке магазин, – рассказала Елена Манкевич.