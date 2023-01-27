27 января 2023 г. ОГАИ Лунинецкого РОВД проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Вместе — за безопасность на дорогах».

Об этом сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Андрей Конопацкий.

Когда в ДТП гибнет человек, многие говорят: «Нелепая случайность». Но так ли это? Происходят ли дорожно-транспортные происшествия случайно или они чем-то обусловлены? У всего есть свои причины. Беспричинных несчастных случаев не бывает. Все закономерно: кто-то ошибся, проявил беспечность, был неосторожен. А человек – жертва ДТП и одновременно их виновник.

Никто не будет спорить, что автомобиль сегодня – это отличная возможность оказываться быстро в нужном месте. Водители со стажем вряд ли променяют комфортную поездку в теплом салоне на поездку в общественном транспорте. Омрачает лишь то, что порой, садясь за руль, люди забывают, что максимальная скорость автомобиля не всегда соответствует разрешенной.

По вине пешеходов происходит немалое количество ДТП, основными причинами которых являются: переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход из-за стоящих транспортных средств, нахождение на проезжей части в нетрезвом виде, не использование световозвращающих элементов в темное время суток.

Только совместными усилиями мы создадим условия максимальной движения!