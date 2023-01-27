Общество

Единый день безопасности

27.01.2023
25

27 января 2023 г. ОГАИ Лунинецкого РОВД проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Вместе — за безопасность на дорогах».
Об этом сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Андрей Конопацкий.
Когда в ДТП гибнет человек, многие говорят: «Нелепая случайность». Но так ли это? Происходят ли дорожно-транспортные происшествия случайно или они чем-то обусловлены? У всего есть свои причины. Беспричинных несчастных случаев не бывает. Все закономерно: кто-то ошибся, проявил беспечность, был неосторожен. А человек – жертва ДТП и одновременно их виновник.
Никто не будет спорить, что автомобиль сегодня – это отличная возможность оказываться быстро в нужном месте. Водители со стажем вряд ли променяют комфортную поездку в теплом салоне на поездку в общественном транспорте. Омрачает лишь то, что порой, садясь за руль, люди забывают, что максимальная скорость автомобиля не всегда соответствует разрешенной.
По вине пешеходов происходит немалое количество ДТП, основными причинами которых являются: переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход из-за стоящих транспортных средств, нахождение на проезжей части в нетрезвом виде, не использование световозвращающих элементов в темное время суток.
Только совместными усилиями мы создадим условия максимальной движения!

Показать больше
Photo of LNC

LNC

Похожие статьи

Photo of Диалог в день памяти жертв Холокоста (Лунинецкий район)

Диалог в день памяти жертв Холокоста (Лунинецкий район)

27.01.2023
Photo of У лунинчанки «украли» «Instagram»

У лунинчанки «украли» «Instagram»

27.01.2023
Photo of В Лунинецком районе мужчина убил знакомого

В Лунинецком районе мужчина убил знакомого

27.01.2023
Photo of Автодорога М10 под контролем ГАИ: предусмотрен смешаный контроль (Лунинецкий район)

Автодорога М10 под контролем ГАИ: предусмотрен смешаный контроль (Лунинецкий район)

27.01.2023
Photo of Правовой профсоюзный прием прошел в Лунинце

Правовой профсоюзный прием прошел в Лунинце

26.01.2023
Photo of В Микашевичах проведет прием Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Павлович Вакульчик

В Микашевичах проведет прием Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Павлович Вакульчик

26.01.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть