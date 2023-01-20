Единый день знаний Правил дорожного движения прошел в Лунинецком районе

Вв школах Лунинетчины прошел единый день знаний Правил дорожного движения под девизом «Дорога – не место для зимних забав!».

Инспекторы ДПС ГАИ познакомили детей с правилами поведения на зимней дороге, а также местами, где можно безопасно кататься на санках, лыжах. Ребята обсудили, как играть в снежки, чтобы забава была в радость. В частности, в СШ №4 познавательное мероприятие провел инспектор Олег Домашевич.

Особое внимание было уделено важности использования светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках. Активное участие принимали ребята в разрешении дорожных ситуаций, разгадывании загадок.



Маленькие участники дорожного движения пообещали быть осторожными и внимательными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.