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Единый день знаний Правил дорожного движения прошел в Лунинецком районе

20.01.2023
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Вв школах Лунинетчины прошел единый день знаний Правил дорожного движения под девизом «Дорога – не место для зимних забав!».

Инспекторы ДПС ГАИ познакомили детей с правилами поведения на зимней дороге, а также местами, где можно безопасно кататься на санках, лыжах. Ребята обсудили, как играть в снежки, чтобы забава была в радость. В частности, в СШ №4 познавательное мероприятие провел инспектор Олег Домашевич.

Особое внимание было уделено важности использования светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках. Активное участие принимали ребята в разрешении дорожных ситуаций, разгадывании загадок.
  
Маленькие участники дорожного движения пообещали быть осторожными и внимательными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.

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LNC

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