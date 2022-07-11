Беларусь в ООН призвала Польшу снести стену и не злоупотреблять своим территориальным положением

Беларусь в ООН призвала Польшу снести стену на территории Беловежской пуши и не злоупотреблять своим территориальным положением. Об этом заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Ирина Величко во время тематической дискуссии «ЦУР 15 и взаимосвязи с другими ЦУР — жизнь на суше» в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

«Исключительное значение для биоразнообразия не только Беларуси, но и экосистем всей Центральной и Восточной Европы представляет реликтовый лес Беловежская пуща, которая признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сохранность этого реликтового леса, его экосистемы, культурного и природного наследия Беловежской пущи всегда была приоритетом государственной политики и привлекала внимание ученых-экологов всего мира. Именно поэтому особую тревогу у нас сегодня вызывают действия польских властей, которые 30 июня этого года анонсировали завершение строительства пятиметровой стены на территории этого трансграничного объекта», — заявила дипломат.

Она отметила, что искусственное территориальное разделение единого природного объекта ставит на грань исчезновения беловежских зубров, естественная миграция которых нарушена возведенным препятствием, нарушен почвопокров, нарушены подземные водостоки, занесена чужеродная растительность.

«Мы хотели бы призвать Польшу перестать злоупотреблять своим территориальным положением как страны-соседки, вернуться к выполнению своих международных обязательств, снести стену, которая негативно влияет на экосистему и весь европейский регион», — заявила Ирина Величко.