Белая синица – птица 2022 года

Птицей 2022 года в Беларуси выбрана белая синица – небольшая птичка, которая в нашей стране обитает только на Полесье. Именно за ее кандидатуру проголосовали члены «Аховы птушак Бацькаўшчыны», сообщается на сайте этой общественной организации.

Белая синица сменит козодоя, который был птицей года в Беларуси в 2021 году. До этого она также победила в онлайн-голосовании, в котором могли принять участие все желающие, тем самым став одной из трех претенденток на звание птицы года. Ее соперницами были скопа и горлица обыкновенная.

Белая синица – это один из семи видов синицевых в Беларуси, включенный в Красную книгу еще с ее первого издания. Их количество в стране в последний раз оценивалось в 2015 году и составило всего 500-800 пар. Эта птица – одна из самых популярных белорусских пернатых за границей. Многие туристы специально приезжают на Полесье, чтобы увидеть ее.

Напомним, что национальную кампанию «Птица года» АПБ проводит с 2000 года. Ее цель – привлечь внимание общественности к диким птицам Беларуси, их проблем и сохранения мест, где они обитают.

Как и каждый год, в 2022 году для детей и взрослых будут проводиться различные конкурсы и акции. За их анонсами можно следить на ptushki.org.