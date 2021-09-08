Бокс для сбора просроченных лекарств появился в Микашевичах

Контейнер в фойе первого этажа городской поликлиники установили в рамках общенационального пилотного проекта «Природа без фармацевтических отходов». Его реализацией занимается Центр экологического и социального развития (г. Барановичи). Он объединяет людей разных профессий, а также волонтеров, неравнодушных к проблемам окружающей среды как в Беларуси, так и за рубежом.

– Сюда можно выбрасывать аэрозоли, капсулы, свечи, суспензии, таблетки, капли, мази, перед этим обязательно достав из картонной упаковки, стеклянных или пластиковых флаконов, – подчеркнула директор центра Виктория Калач, которая приехала в Микашевичи презентовать проект «Природа без фармацевтических отходов». – Нельзя опускать в контейнер растительные препараты, витамины, растворы, микстуры, настои, резиновые перчатки и т.д.

После установки контейнера гостья около часа беседовала с медперсоналом филиала №1 “Микашевичская больница”, в том числе заведующей поликлиники Татьяной Фицнер и главной медсестрой учреждения здравоохранения Валентиной Шкут. Врачей, участковых медсестер попросили напоминать пациентам о необходимости экологического сбора лекарств для их дальнейшей утилизации. Иногда люди, особенно пожилого возраста, могут и не обратить внимания на бокс с подписью «Пункт сбора просроченных лекарств», а вот совет своего доктора многие воспримут как инструкцию к действию.