Фотоловушки в лесах района сработали трижды

Три случая нахождения граждан на автотранспорте зафиксированы в период действия запрета на посещение лесов в Синкевичском лесничестве.

Поскольку нарушители признали свою вину и выразили согласие на предупреждение, то они освобождены от административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 16.21 КоАП Республики Беларусь от 06.01.2021.

Сейчас запрет снят. Об изменениях можно следить на интерактивной карте, которая размещена на главной странице сайта.