Как избежать столкновения с дикими животными?

Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах – явление, к сожалению, нередкое. Для животных они, как правило, смертельны, а дорожно-транспортные проишествия с крупными копытными (лось, олень, кабан, косуля) могут иметь серьезные последствия для транспорта, водителей, пассажиров.

За 8 месяцев года в Лунинецком районе зарегистрировано 15 ДТП названной категории, в результате которых погибло 17 диких животных. Они выходят на автодороги по различным причинам: чаще всего – направляясь к местам кормежки и обратно к месту отдыха; некоторых привлекает разбросанная дорожными службами солевая смесь; в брачный период, который длится с августа по ноябрь; многие дикие птицы собирают на дорогах мелкие камешки, необходимые для пищеварения; иногда дикие животные выходят на асфальт просто погреться и обсохнуть от росы (заяц, лисица), так как температура асфальта обычно выше температуры воздуха; нередко дикие животные выбегают на автодороги при преследовании их хищниками или охотничьими собаками.

Обычно дикое животное воспринимает движущийся автомобиль как хищника, пытающегося отрезать пути отступления, поэтому в последний момент бросается через дорогу, чтобы «выскочить из окружения». Однако адекватно оценить скорость автомобиля животное не в состоянии, в результате на полном ходу может произойти столкновение.

Большинство ДТП с участием диких животных происходит в темное время суток, ведь днем у водителя обзор обширнее, а стало быть есть больше возможностей вовремя среагировать. Животное, оказавшееся в ночное время в свете фар, ослеплено, темноту за пределами пучка света оно воспринимает как стену и начинает метаться, не видя ничего, кроме освещенного участка дороги и горящих фар. В такой ситуации следует остановиться, выключить фары (но оставить включенными габаритные огни), включить аварийную световую сигнализацию, тем самым дать животному время адаптироваться к наступившей темноте и покинуть дорогу.

Соблюдение правил дорожного движения, в том числе скоростного режима, и особая осторожность в зоне действия предупреждающего знака «Дикие животные», существенно снизит риск аварий, связанных с внезапным появлением животных на автомобильных дорогах.

Андрей МОНИЧ, заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.