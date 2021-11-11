Какие орудия охоты можно использовать при охоте на различных охотничьих животных

Правила охоты (приложение 3) регламентируют, какие орудия охоты следует использовать при охоте на различные виды охотничьих животных. Применение неразрешенных орудий охоты чревато серьезными последствиями для охотника и может быть квалифицировано как незаконная охота.

Пункт 63 Правил запрещает не только использование, но и ношение в охотугодьях патронов, снаряженных пулями или картечью, при охоте на ненормируемые виды (большинство пушных и пернатых), оставляя в арсенале таких охотников только дробь. В свою очередь применение картечи, не говоря уже о дроби, недопустимо при охоте на крупных копытных — лося, оленя, взрослого кабана.

Учитывая эти требования, охотникам необходимо четко отличать друг от друга метаемые элементы патронов — дробь, картечь, пулю.

Правилами определено, что дробь – метаемый элемент патрона гладкоствольного огнестрельного оружия в виде металлических шариков или элементов иной формы диаметром (размером) до 5 миллиметров включительно.

Согласно принятой еще в СССР нумерации дробь диаметром 5 мм соответствует максимальному по размеру номеру — 0000. Каждый последующий номер отличается от предыдущего на 0,25 мм.

Наибольшей популярностью пользуется дробь от № 0000 до № 8. Охотники на бекаса и перепела зачастую применяют патроны, снаряженные дробью № 9 или № 10. Более мелкие номера не получили широкого применения.

В соответствии с Правилами, картечь – метаемый элемент патрона гладкоствольного огнестрельного оружия в виде металлических шариков или элементов иной формы диаметром (размером) более 5 миллиметров и не свыше 10,3 миллиметра. Наиболее ходовыми размерами картечи являются — 6,2; 6,5; 7,15; 7,55; 8,0; 8,5; 9,0 мм. Популярны среди охотников и патроны, снаряженные картечью «Трио», — три крупные картечины, помещенные в специальный контейнер. Нередко охотниками используется для снаряжения патронов связанная картечь, что значительно повышает кучность стрельбы и не запрещено законодательством.

Пуля – метаемый элемент патрона нарезного огнестрельного оружия, а для гладкоствольного огнестрельного оружия – метаемый элемент патрона в виде металлического шарика (шариков) или элемента (элементов) иной формы диаметром (размером) более 10,3 миллиметра.

Существует множество различных видов и типов пуль к гладкоствольному охотничьему оружию. Однако обращаем особое внимание, что при проведении загонных охот использование патронов к гладкоствольному оружию с круглой пулей запрещено из-за склонности боеприпаса к рикошету.

Пули для гладкоствольного охотничьего оружия.

Патроны «Комби» (пуля + картечь), а также патроны типа «Тандем», снаряженные двумя стальными шариками большого диаметра, расцениваются как снаряженные картечью. Использовать их для добычи крупных копытных (лося, оленя, взрослого кабана) нельзя.

При подготовке к очередному выезду на природу охотнику будет не лишним внимательно осмотреть свой патронташ и проверить, соответствуют ли находящиеся в нем патроны правилам предстоящей охоты.

Ношение в охотничьих угодьях при осуществлении охоты на животные ненормируемых видов патронов, снаряженных пулей и картечью, когда ношение таких патронов запрещено, за исключением случаев, когда оружие заряжено данными патронами влечет наложение штрафа до 15-ти базовых величин. Если оружие заряжено вышеуказанными патронами, то ответственность наступает по части 1 статьи 16.27 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа до 30 базовых величин с лишением специального права и охотничьего оружия.