Кто имеет право проверять документы на право охоты?

Согласно абзаца 3 пункта 17 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 21.03.2018 №112 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 16.09.2020 №345), охотник обязан предъявлять в охотничьих угодьях и иных местах обитания охотничьих животных при осуществлении охоты либо в случае наличия при себе орудий охоты и (или) продукции охоты по требованию должностных лиц Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства и пользователей охотничьих угодий (егерей, охотоведов, инженеров по охотничьему хозяйству, руководителя и заместителей руководителя пользователя охотничьих угодий), их вышестоящих организаций, осуществляющих охрану охотничьих животных в арендуемых охотничьих угодьях, документы на право охоты, вещи, транспортные средства, орудия охоты, продукцию охоты для досмотра, выполнять иные законные требования данных должностных лиц.

Так же часто охотники задают вопрос: «Имеет ли охотник право проверить документы на право охоты у другого охотника?». Согласно абзаца 6 пункта 16 Правил охоты, охотник имеет право требовать от других охотников при встрече с ними в охотничьих угодьях предъявления документов на право охоты (действительное государственное удостоверение на право охоты, документы, подтверждающие факт уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту, охотничью путевку или разрешение на добычу охотничьего животного и охотничью путевку к нему, разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего ружья).

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Андрей МОНИЧ, заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.