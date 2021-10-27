Несколько сотен кустов и деревьев высадят в эти дни в Микашевичах

В городе гранитодобытчиков подходит к завершению неделя зеленого строительства.

В эти дни внимание работников по благоустройству сконцентрировано на высадке туй, штамбовых ив, вечнозеленых и лиственных кустарников. Благодаря их стараниям красиво оформлены территория городской гостиницы, площадь Коржа, участки улицы Первомайская в районе ДК «Гранит» и филиала №1 «Микашевичская больница», других значимых объектов.