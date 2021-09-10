Охота с ловчими птицами

Ловчие птицы – хищные птицы (беркуты, соколы, ястребы), используемые для охоты на пушного зверя и птицу. Разделяются на благородных и неблагородных (орлы, коршуны, сарычи, осоеды). Благородные различаются как птицы высокого полета (сокол и кречет), так и низкого – ястребы.

Охота с использованием ловчих птиц известна с давних времен. Считается, что она зародилась в Пакистане и Индии. Сейчас это похоже на экзотику, не популярно, довольно дорого и хлопотно. В тоже время охота с хорошо обученными ловчими птицами весьма добычлива, увлекательна и интересна. Охотник с беркутом за сезон может добыть до полусотни лисиц, с ястребом-тетеревятником – за день до десятка фазанов, а с ястребом-перепелятником – до полусотни перепелов.

Так же, как и при использования охотничьих собак, при проведении охоты на территории Беларуси, необходимо иметь регистрационные документы на ловчих птиц (при охоте с их использованием), выданные республиканским государственно-общественным объединением “Белорусское общество охотников и рыболовов” в порядке, определенном законодательством об административных процедурах. Иностранные охотники могут использовать ловчих птиц при наличии на них необходимых документов – регистрационных, выданных в государстве их обычного места жительства, ветеринарного свидетельства (ветеринарного сертификата), выданного в государственной ветеринарной службе.

Ловчие птицы, разрешенные к использованию в охотничьих угодьях на территории Республики Беларусь: беркут, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, сапсан, балобан, кречет.

Андрей МОНИЧ, заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.