Разрешенные орудия и способы лова при любительском рыболовстве

В ходе проведения полевых мероприятий Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира проводит разъяснительную работу и профилактические беседы с рыболовами – любителями на темы природоохранного законодательства в области рыболовства, в ходе которых установлено, что не все соблюдают ограничения и запреты при любительском лове, также выявлен ряд нарушений, связанных с незаконной добычей рыбы запрещенными орудиями рыболовства.

В связи с этим напоминаем, что рыболовам – любителям в фонде запаса рыболовных угодий при бесплатном любительском рыболовстве разрешается использовать следующие орудия и способы добычи рыбы:

-нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем, спиннинги, кораблики, дорожки, кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы и оснащения (с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова);

-сачки диаметром не более 0,5 метра с размером ячеи менее 10 миллиметров и подъемные сетки размером не более 1 х 1 метр и размером ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы;

-лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы не более 30 штук на одного рыболова в сутки;

-багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не более 9 сантиметров и сачки для подъема из воды рыбы, выловленной указанными выше орудиями рыболовства;

-лов рыбы руками;

-лов в рыболовных угодьях, не более 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превышает 5 килограммов.

Дополнительно члены РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» (при наличии билета с отметкой о своевременной уплате взноса), имеют право использовать следующие орудия и способы рыболовства:

-лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючком от 6 до 10 штук на рыболова;

-лов рыбы на дорожку с судов с двигателями, при этом разрешается использовать одну приманку или наживку на одного рыболова;

-ружья, пистолеты, стреляющие гарпуном с наконечником не более пяти зубьев и только при проведении подводной охоты (наличие удостоверения подводного охотника обязательно).