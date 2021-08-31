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Рыбаки на Припяти словили рыбы на 6177 рублей. И сами попались

Работниками Брестской областной инспекции и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира в ходе мониторинга складывающейся обстановки на водоёмах фонда запаса выявлено одно уголовное наказуемое и пять административно наказуемых нарушений природоохранного законодательства.

Так, 23 августа совместно с сотрудниками ГАИ Лунинецкого РОВД были задержаны трое жителей агрогородка Синкевичи, которые в реке Припять незаконно добыли ставной сетью длиной 60 метров 30 килограмм различной озерно-речной рыбы.

Нарушители нанесли вред природе на 213 базовых величин (6177 рублей). Лунинецкий районный отдел Следственного комитета по данному факту возбудил уголовное дело.

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