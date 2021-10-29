С 1 ноября устанавливается запрет на лов сома обыкновенного

С 1 ноября 2021 в рыболовных угодьях Республики Беларусь устанавливается запрет на лов сома обыкновенного, который продлится до 31 марта 2022.

Данное ограничение предусмотрено пунктом 107 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 № 580 (с изменениями и дополнениями), и продлится данный запрет до 31 марта 2021 г.

Наряду с привычным, нерестовым запретом на лов сома, который в рыболовных угодьях Брестской области установлен с 19 мая по 20 июня, введение еще одного – пятимесячного запрета направлено, в первую очередь, на сохранение популяции сома обыкновенного в Беларуси.

С приближением зимы сом группами залегает в ямах, где проводит холодный период в неподвижном состоянии, и при этом, впадая в оцепенение, абсолютно беззащитен и нередко становится легкой добычей недобросовестных рыболовов-браконьеров, использующих для его промысла запрещенные колющие орудия лова (живодеры).

Из всех рыб, обитающих в Беларуси, сом является самым крупным пресноводным хищником. Считается, что сом – одна из самых оседлых рыб и редко отправляется в далёкие путешествия. Десятки лет с молодости до глубокой старости он почти круглый год живёт в одной и той же яме, выходя из неё лишь для поиска пищи, да и то недалеко. Однако весной, перед началом нереста, у сома начинается «бродячая жизнь», которая длится около месяца. В это время он покидает свою яму и поднимается вверх по реке, часто заходя в пойму и поемные озёра, там же сом и нерестится.

Благодаря рыбоохранным мероприятиям, сом сегодня обитает во многих реках Беларуси, некоторых крупных озёрах и водохранилищах. Кроме того, сом обыкновенный является ценной промысловой рыбой.

Напоминаю, что случайно пойманный сом должен быть отпущен в живом и неповрежденном виде. Нередко встречаются случаи, когда рыбу с крючка снимают уже мертвую либо со значительными повреждениями полости глотки, внутренностей. Эту рыбу в улов так же брать нельзя.

В случае незаконной добычи сома в период запрета, нарушитель должен будет заплатить вред, причиненный окружающей среде в размере 12 базовых величин.

Кроме этого, нарушитель будет подвергнут наказанию в виде административного штрафа по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь (до 30 базовых величин). А на злостного нарушителя могут завести и уголовное дело.

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь просит Вас быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае выявления Вами фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим Вас сообщать на круглосуточный «телефон доверия» – 8017-390 00 00.