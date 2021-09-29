С 1 октября открывается сезон загонной охоты на копытных

С 1 октября 2021 года для охотников наступает долгожданный сезон загонной охоты на копытных – это лось, кабан, косуля и олень благородный. Охота осуществляется на животных любого пола и возраста и продлится по 31 декабря 2021 года.

Согласно Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, можно охотиться ружейным способом:

– загоном и с собаками – в светлое время суток;

– из засады и с подхода – в течение суток;

При этом разрешается использовать для охоты на:

– лося, оленя благородного, взрослого кабана старше 2 лет любого пола и возраста: нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Охотничий лук должен иметь силу натяжения не менее 27 кг, охотничий арбалет не менее 43 кг, наконечник стрелы должен быть с острыми режущими краями и шириной в основании не менее 2 см или режущие края должны раскрываться до данной ширины при попадании в объект охоты;

– косулю, молодняка кабана до 2 лет любого пола и возраста нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Породы собак, которым разрешено участвовать в этих охотах, определяется по решению пользователя охотничьих угодий.

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь просит Вас быть взаимовежливыми в общении с окружающей природой, быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

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