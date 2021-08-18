С 20 августа открывается сезон охоты на лося и оленя благородного

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что согласно Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, с 20 августа 2021 открывается сезон охоты на диких животных нормируемых видов, таких как лось и олень благородный, и продлится до 30 сентября 2021.

В вышеуказанный период разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста.

Разрешенные способы охоты – ружейный из засады, с подхода в течении суток. Стоить отметить особый способ охоты во время гона лося, который проходит в сентябре – охота на (стону) реву с подманиванием на «вабу», это когда егерь путем копирования зова лося подманивает его на расстояние выстрела.

Разрешенные орудия охоты – нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

Напоминаем при осуществлении охоты без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, либо в запрещенные сроки – налагается штраф в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а также, за незаконную добычу придется возместить вред, причиненный окружающей среде.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии – 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000, и представляйте видеоматериалы на Viber по номеру +375 (29) 824-93-76.

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