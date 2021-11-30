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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 декабря

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, ночью местами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях – минус 8-10. Днем будет от минус 5 до плюс 1.

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