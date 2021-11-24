Экология

Стартовал конкурс социальных роликов на экологическую тематику

Как рассказал главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Ванюк, принять участие могут все желающие. Для этого необходимо подписаться на аккаунт в Инстаграм @brestoblcomitet, поставить лайк под публикацией, оставить комментарии (смайлик), отметить ее у себя в Stories и сделать репост.

Требования к роликам: электронный вид, максимальная продолжительность – не более 3 минут, участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно, использование при монтаже и съемке специальных программ, инструментов и фотографий – на усмотрение автора.

Организаторы предлагают следующие темы: “Ресурсы планеты” (проблема истощения ресурсов планеты, потребительское отношение человека ), “Экология души” (понимание , что Земля и все, что на ней находится, – живое; забота, любовь и гармоничная жизнь человека, как часть природы, со всеми ее другими составляющими), “Экологический патриотизм” (бережное отношение к Родине, защита природы Родины, особо охраняемых территорий).

Все работы необходимо опубликовать по ссылке org@econom.brest.by, обязательно указав название и информацию об авторе или группе авторов (не более 3 человек). Конкурс продлится до 17 декабря. Итоги подведут 21 декабря. Победителей и участников ждут награды.

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