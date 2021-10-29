В Беловежской пуще приступили к учету зубрят, родившихся в этом сезоне

Такая информация размещена на сайте Национального парка “Беловежская пуща”

С приходом осени огромные стада зубров начали выходить из леса на открытые участки и специально созданные для них кормовые поля. Это время лучшее для подсчета их малышей, считают зуброведы. Именно сейчас можно посчитать в стадах сеголетков. По предварительным данным, уже учтено около 60 телят. Но это еще не окончательный результат, так как некоторые самки рожают зубрят в ноябре и декабре. На конец прошлого года было зарегистрировано 82 теленка.

Кроме этого, в пуще ежегодно проводится зимний учет взрослых зубров. Специалисты изучают следы животных, разбираются в хитросплетениях их дневных переходов, местах лежек. Визуальные учеты, когда зубры непосредственно в поле зрения, проводят на подкормочных площадках. Используются также данные фотоловушек, а в последние годы – и съемка с квадрокоптера.