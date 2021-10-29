ОбществоЭкология

В Беловежской пуще приступили к учету зубрят, родившихся в этом сезоне

Такая информация размещена на сайте Национального парка  “Беловежская пуща”

С приходом осени огромные стада зубров начали выходить из леса на открытые участки и специально созданные для них кормовые поля. Это время лучшее для подсчета их малышей, считают зуброведы. Именно сейчас можно посчитать в стадах сеголетков. По предварительным данным, уже учтено около 60 телят. Но это еще не окончательный результат, так как некоторые самки рожают зубрят в ноябре и декабре. На конец прошлого года было зарегистрировано 82 теленка.

Кроме этого, в пуще ежегодно проводится зимний учет взрослых зубров. Специалисты изучают следы животных, разбираются в хитросплетениях их дневных переходов, местах лежек. Визуальные учеты, когда зубры непосредственно в поле зрения, проводят на подкормочных площадках. Используются также данные фотоловушек, а в последние годы – и съемка с квадрокоптера.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of В Брестской области в 2022 году планируют отремонтировать 20 школьных пищеблоков

В Брестской области в 2022 году планируют отремонтировать 20 школьных пищеблоков

Photo of Православные пары со всей Беларуси приглашаются на семинар «Супружеские встречи»

Православные пары со всей Беларуси приглашаются на семинар «Супружеские встречи»

Photo of Сколько стоит обучение в вузах для белорусов и иностранцев?

Сколько стоит обучение в вузах для белорусов и иностранцев?

Photo of Михаил Орда: «Разрушить промышленность Беларуси у западных политиков не получится»

Михаил Орда: «Разрушить промышленность Беларуси у западных политиков не получится»

Photo of Более четверти жителей Брестской области получили первую дозу вакцины от коронавируса

Более четверти жителей Брестской области получили первую дозу вакцины от коронавируса

Photo of В белорусских школах появится исторический факультатив

В белорусских школах появится исторический факультатив

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть