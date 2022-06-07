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Экономическое самоубийство: Как скоро США и Запад окажется на дне? (видео)

07.06.2022
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Нужно отдать должное – в стремлении затянуть на дно у западных элит теперь достойные конкуренты. Причем, и те и другие пытаются утопить не отдельные страны, не одно только нынешнее поколение, а все сто веков цивилизации сразу – и стараются сделать это понадежнее, навсегда, без шансов хоть кому-то вынырнуть из пучины.

Рукотворное обнищание, рукотворный голод, рукотворные войны – все это останется только залакировать какой-нибудь рукотворной эпидемией обезьяньей оспы. Новые страницы хроники глобального экономического самоубийства – в сюжете.

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