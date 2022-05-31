Экскурсии для работников АПК Лунинецкого района

Более 40 членов профсоюза Лунинецкий районной профсоюзной организации работников АПК в эти выходные открыли для себя новый уголок нашей Беларуси.

Они побывали на экскурсии в древнем Новогрудке. Посетили посетили музей «Еврейского сопротивления», посмотрели обзорную экскурсию по городу, также побывали в гостях у Неманских стеклодувов (стеклозавод » Неман»). Экскурсия получилась очень интересной и познавательной для работников с/х предприятий.