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Экскурсии для работников АПК Лунинецкого района

31.05.2022
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Более 40 членов профсоюза Лунинецкий районной профсоюзной организации работников АПК в эти выходные открыли для себя новый уголок нашей Беларуси.

Они побывали на экскурсии в древнем Новогрудке. Посетили посетили музей «Еврейского сопротивления», посмотрели обзорную экскурсию по городу, также побывали в гостях у Неманских стеклодувов (стеклозавод » Неман»). Экскурсия получилась очень интересной и познавательной для работников с/х предприятий.

 

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