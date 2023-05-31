Экскурсии по конеферме в Лунинецком районе – 4 дня бесплатно!

Государственное предприятие «Городокский» (Агроусадьба «Городокский Рай» аг. Кожан-Городок) Лунинецкого района в рамках республиканской акции “Вандруй. Адчуй. Натхняйся” организует экскурсии на безвозмездной основе по племенной конеферме 5-го, 7-го, 9-го и 11-го июня 2023 года (сбор в 11:00 и в 15:00).

Экскурсионные услуги осуществляются только для группы от 10 человек.

Телефон для справок и записи на экскурсию: 8(01647)71348. Звонить в рабочее время с 8.00 до 17.00.

Информация ГП “Городокский”

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