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Экскурсия и концерт в ДШИ Лунинца

02.04.2023
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Заканчиваются весенние каникулы. Для воспитанников пришкольного лагеря «Весенняя капель», организованного на базе средней школы № 3  Лунинца, они были довольно насыщенными. А различные встречи дают возможность расширять свой кругозор.

Так, ребята посетили Детскую школу искусств Лунинца. Для них был подготовлен концерт совместно педагогов и учащихся ДШИ. В завершение программы желающие попробовали поиграть на музыкальных инструментах. Во время работы пришкольного лагеря посещать Детскую школу искусств — стало традицией.

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