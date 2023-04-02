Экскурсия и концерт в ДШИ Лунинца

Заканчиваются весенние каникулы. Для воспитанников пришкольного лагеря «Весенняя капель», организованного на базе средней школы № 3 Лунинца, они были довольно насыщенными. А различные встречи дают возможность расширять свой кругозор.

Так, ребята посетили Детскую школу искусств Лунинца. Для них был подготовлен концерт совместно педагогов и учащихся ДШИ. В завершение программы желающие попробовали поиграть на музыкальных инструментах. Во время работы пришкольного лагеря посещать Детскую школу искусств — стало традицией.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram