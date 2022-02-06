Экскурсия в Лунинецкий РОВД для активистов движения Молодежного отряда охраны правопорядка (Лунинец)

Активисты движения Молодежного отряда охраны правопорядка (МООП) ежегодно в целях сохранения традиций отмечают 6 февраля профессиональный праздник, который был учрежден Белорусским республиканским союзом молодежи в 2012 году с целью сохранения и приумножения традиций молодежного правоохранительного движения.

В предверии предстоящего праздника бойцы Лунинецкого молодежного отряда охраны правопорядка вместе с главным специалистом Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ» Ковалевич Людмилой посетили Лунинецкий районный отдел внутренних дел.

Заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник милиции Яковец Александр Александрович рассказал о главных задачах современной милиции, об особенностях данной профессии. Ребята получили информацию о том, как устроиться на работу в милицию, поступить в учреждения образования МВД. Увидели специальные средства и экипировку, используемые в работе милиционеров, ознакомились с музейным уголком. В заключении встречи ребята просмотрели фильм об академии милиции.

Экскурсия прошла на высшем уровне! Лунинецкий РК ОО «БРСМ» выражает искреннюю благодарность Лунинецкому РОВД за проведение познавательной экскурсии.