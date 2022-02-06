МолодежьОбщество

Экскурсия в Лунинецкий РОВД для активистов движения Молодежного отряда охраны правопорядка (Лунинец)

06.02.2022
59

Активисты движения Молодежного отряда охраны правопорядка (МООП) ежегодно в целях сохранения традиций отмечают 6 февраля профессиональный праздник, который был учрежден Белорусским республиканским союзом молодежи в 2012 году с целью сохранения и приумножения традиций молодежного правоохранительного движения.

В предверии предстоящего праздника бойцы Лунинецкого молодежного отряда охраны правопорядка вместе с главным специалистом Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ» Ковалевич Людмилой посетили Лунинецкий районный отдел внутренних дел.

Заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник милиции Яковец Александр Александрович рассказал о главных задачах современной милиции, об особенностях данной профессии. Ребята получили информацию о том, как устроиться на работу в милицию, поступить в учреждения образования МВД. Увидели специальные средства и экипировку, используемые в работе милиционеров, ознакомились с музейным уголком. В заключении встречи ребята просмотрели фильм об академии милиции.

Экскурсия прошла на высшем уровне! Лунинецкий РК ОО «БРСМ» выражает искреннюю благодарность Лунинецкому РОВД за проведение познавательной экскурсии.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Микашевичах 5 февраля стартовал военно-патриотический проект «Стать патриотом Беларуси»

В Микашевичах 5 февраля стартовал военно-патриотический проект «Стать патриотом Беларуси»

06.02.2022
Photo of Как можно будет проголосовать на референдуме, если заболел

Как можно будет проголосовать на референдуме, если заболел

06.02.2022
Photo of В Брестской области кислородных точек достаточно при любой нагрузке на стационары

В Брестской области кислородных точек достаточно при любой нагрузке на стационары

06.02.2022
Photo of Прыгавор жыхару Лунінецкага раёна за абразу з прымусовым лячэннем ад хранічнага алкагалізму

Прыгавор жыхару Лунінецкага раёна за абразу з прымусовым лячэннем ад хранічнага алкагалізму

06.02.2022
Photo of Жилой многоквартирный дом и административно-торговое здание построят на улице Красной в Лунинце

Жилой многоквартирный дом и административно-торговое здание построят на улице Красной в Лунинце

06.02.2022
Photo of Военные аппетиты НАТО; «ядерные удары» по Беларуси; «отличники» Запада: Литва, Украина (видео)

Военные аппетиты НАТО; «ядерные удары» по Беларуси; «отличники» Запада: Литва, Украина (видео)

06.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть