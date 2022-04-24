Эксперт: «медовый месяц» с украинскими беженцами на Западе скоро закончится

«Медовый месяц» с украинскими беженцами на Западе скоро закончится. Об этом заявила украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в проекте «В теме»

«Этот весь медовый месяц с нашими беженцами, думаю, очень скоро закончится. Потому что я примерно знаю контингент, который удрал в эти все Европы. Им все должны, они недооценены, — рассказала Татьяна Монтян. — Но коллективный Запад много лет рассказывал им, какие они уникальные, а теперь они сталкиваются с суровой реальностью. Оказывается, в Германии сидеть на пособии не получится, надо идти работать, а работать экономически бессмысленно, так как зарплата примерно такая же, как и пособие. Но сидеть на пособии тебе не дадут. А не будешь ходить на работу — тебе срежут пособие. А они, как ни странно, привыкли в Украине жить гораздо лучше, чем они сейчас живут в Германии. Они думали, что там рай, но эти розовые очки разбились. Люди уже в этих странах, где беженцы, совершенно не понимают, что за странные такие беженцы. Особенно Западная Украина отличилась, где сдали свои квартиры беженцам с Востока, а сами приехали и имитирует из себя беженцев».

Эксперт уверена: рано или поздно Европа взорвется изнутри. «Поэтому они тянут военные действия по максимуму, уничтожая украинский народ и заливая кровью российский, чтобы потянуть: вдруг что-то там случится, — отметила она. — Все понимают, что взрыв будет, что нигде не возьмешь деньги, если их нет. Даже если их напечатаешь — будет просто дичайшая инфляция. Что они будут объяснять своим народам, куда они денут эти 5 млн беженцев, большинство из которых работать не хотят и никогда не будут, — я не представляю. Я не хаю абсолютно всех. Есть люди, которые хотят и могут работать. Я просто знаю весь этот контингент. Это люди, которые хотят, ничего не делая, что-то получать. И вот эта публика как раз сейчас и взорвет Европу изнутри. Многие уже смеются, что это и есть секретное оружие Путина. Потому что они раскрашивают средневековые статуи в желто-голубые цвета, портят имущество, устраивают драки, скандалы. И об этом есть уже масса свидетельств людей, которые в шоке от того, что творится. Вопрос только во времени, когда закончится этот медовый месяц. У меня такое ощущение, что Запад, как и с Беларусью, кинул все в топку, не имея плана Б».