Эксперт: в Европе жесткая система охраны прав животных, а для Беловежской пущи – забор

В Европе действует жесткая система прав животных. В Германии, к примеру, права животных защищаются на уровне Конституции. А в Беловежской пуще строится искусственное заграждение – для зубров, волков, рысей и других лесных обитателей, что приведет к изоляции популяционных группировок млекопитающих и обеднению их генофонда. Такое мнение во время проведения «круглого стола» в Полесском аграрно-экологическом институте НАН Беларуси сегодня высказал заведующий лабораторией оптимизации экосистем института, кандидат биологических наук, доцент Виктор Демянчик.

Забор высотой 5,5 метра, длиной 186 километров и стоимостью 350 миллионов евро со стороны Польши планируется возвести за 150 дней. Глобальное заграждение создается из стальных пролетов и сетки-гармошки по верху.

– В Польше оборудованы дорогостоящие зеленые переходы, чтобы животные могли перейти через дорогу. Забота со стороны Евросоюза очевидна. Более того, придумана очень жесткая система обращения с животными в контексте эвтаназии. Если исследователь допустит, к примеру, что мышь в мышеловке будет дергаться больше, чем установлено нормами ЕС, это уже – грубейшее нарушение всяческих конвенций. Все закрыто конвенциями – о биологическом разнообразии, Боннской конвенцией, Бернской конвенцией. А в нашем случае речь идет о трансграничном двухстороннем биосферном резервате. Беловежская пуща – символ охраны биологического разнообразия европейского уровня. Для экологии – святой регион. И что сейчас происходит? С одной стороны – под охраной ЮНЕСКО, с другой – разрушение биосферного резервата, – подчеркнул Виктор Демянчик.

К слову, при включении белорусской части Беловежской пущи в состав трансграничного объекта Всемирного наследия в 1992 году одной из рекомендаций Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО стало рассмотрение вопроса об устранении пограничного заграждения с белорусской стороны в целях беспрепятственного генетического обмена между отдельными группировками копытных животных. Но заграждение с белорусской стороны преодолимо и не ранит животных, говорит Виктор Демянчик: