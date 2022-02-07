Эксперт: в Европе жесткая система охраны прав животных, а для Беловежской пущи – забор
В Европе действует жесткая система прав животных. В Германии, к примеру, права животных защищаются на уровне Конституции. А в Беловежской пуще строится искусственное заграждение – для зубров, волков, рысей и других лесных обитателей, что приведет к изоляции популяционных группировок млекопитающих и обеднению их генофонда. Такое мнение во время проведения «круглого стола» в Полесском аграрно-экологическом институте НАН Беларуси сегодня высказал заведующий лабораторией оптимизации экосистем института, кандидат биологических наук, доцент Виктор Демянчик.
Забор высотой 5,5 метра, длиной 186 километров и стоимостью 350 миллионов евро со стороны Польши планируется возвести за 150 дней. Глобальное заграждение создается из стальных пролетов и сетки-гармошки по верху.
– Мы, ученые, с придиркой относились к той сетке, которая установлена с белорусской стороны. Но с точки зрения биологического разнообразия она гуманна. Зубр и кабан пробиваю сетку – и вперед. Ничего с ними не случается. Косуля ложится и протискивается. А птицам сетка не страшна.
Спираль Бруно, установленную в минувшем году польской стороной, преодолеть невозможно. Животные гибнут, запутавшись и поранившись.
– Это непроходимая система, придуманная в годы Первой мировой, она запрещена многими конвенциями. Человек со своим интеллектом через нее не проберется. А зверю не прикажешь. Он чувствует запах самки, и идет напролом,– добавил Виктор Демянчик.