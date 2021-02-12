ОбществоШестое Всебелорусское народное собрание

Экспертная среда Online “ВНС. Послесловие”. Видео

Важнейшее событие общественно-политической жизни страны – VI Всебелорусское народное собрание – в фокусе внимания белорусского и зарубежного сообщества. Сегодня в пресс-центре Белорусского института стратегических исследований собрались аналитики БИСИ и приглашенные эксперты, гости и участники народного вече, а также журналисты, освещавшие это событие. Участники дискуссии обсудили самые важные вопросы, которые поднимались на ВНС: социально-экономическое развитие страны, партийное строительство, конституционную реформу, общественный диалог, внешнюю политику и много других тем, которые сегодня волнуют каждого.

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L N

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