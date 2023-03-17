Экспорт продовольствия Брестской области составляет почти треть экспорта всей страны — 28%. Такую информацию привел министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло 16 марта в Столине на чествовании победителей ежегодного областного соревнования за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства в 2022 году.

«Нужно поблагодарить этих уважаемых людей, которые трудятся на фермах, комплексах, и вручить им заслуженные награды. На Брестскую область надо равняться. Те результаты, которых достигли в регионе, — мирового уровня. Данная область по валу молока обогнала даже Минскую. В регионе планомерно идет правильная стратегическая работа в области молочного скотоводства и животноводства. Экспорт Брестской области составляет почти треть экспорта всей страны — 28%. Это очень достойный результат, за которым стоит большой труд», — сказал Игорь Брыло.

belta.by

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