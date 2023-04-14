Электробезопасность при проведении полевых работ в охранных зонах линий электропередачи (Лунинецкий район)

В связи с началом весенних полевых работ в сельской местности, на приусадебных и дачных участках Лунинецкий район электрических сетей НАПОМИНАЕТ сельскохозяйственным предприятиям и жителям района.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:

— вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: 10 м – для ВЛ-10 кВ, 15 м – для ВЛ-35 кВ, 20 м – для ВЛ-110 кВ, 25 м – для ВЛ-220 кВ, 30 м – для ВЛ-330 кВ.

— вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением требований Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

— осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

— совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

— производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, в частности:

— размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

— посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

— загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

— набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

— устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи их);

— складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах линий электропередачи);

— устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

— производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранной зоне подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— работать в пролетах ВЛ, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, на расстояние менее 20 м;

— приближаться к опорам ВЛ, имеющим дуговое замыкание (на опоре горит дуга), на расстояние менее 20 м, а также работать в пролетах, примыкающих к этим опорам;

— прикасаться к опорам, влезать на них или привязывать к ним животных;

— привязывать или приставлять к проводам ВЛ какие-либо предметы;

— работать на высокогабаритных машинах под проводами ВЛ на участках, имеющих резко неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 0,5 м.

При работе сельскохозяйственных машин в охранной зоне ВЛ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька;

— выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;

— работать при приближении или во время грозы.

Машины и механизмы должны быть технически исправны, заправлены горючесмазочными материалами, укомплектованы противопожарным инвентарем и необходимыми средствами по электробезопасности. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправка машины горючим в охранной зоне ВЛ.

Движение механизмов при сельскохозяйственных работах (пахоте, бороновании, культивации и др.) на участках, расположенных в охранной зоне ВЛ, рекомендуется выполнять поперек оси ВЛ. При организации и проведении работы вблизи ВЛ следует исходить из того, что ВЛ всегда находятся под напряжением. Машины и механизмы следует останавливать всегда только вне охранной зоны ВЛ.

На каждой высокогабаритной машине, предназначенной для работы в охранной зоне ВЛ, должна быть выполнена надпись несмываемой краской: «При работе в охранной зоне ВЛ не подниматься на верх машины».

Основной и безотказно действующей мерой по обеспечению безопасности от электрических разрядов при работе в охранной зоне ВЛ является заземление машин и механизмов на резиновых шинах. Заземление машин исключает самовозгорание горючего. В качестве одного из двух заземлителей корпусов машин и механизмов рекомендуется применять стальную волочащуюся по земле цепь с толщиной звена 10-12 мм. Длина цепи, лежащей на земле, должна быть не менее 1 м. Цепь приваривается к корпусу машины и в походном положении должна висеть на крюке. Цепь следует опускать на землю перед въездом в охранную зону ВЛ.

При падении провода ВЛ на машину водитель должен немедленно остановить машину. Если при этом можно освободить машину от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать как можно быстрее и сообщить о случившемся в Лунинецкий район электрических сетей. В случае отсутствия такой возможности наблюдающий должен сообщить диспетчеру электросетей и до прибытия аварийной бригады не принимать никаких самостоятельных действий. Приближаться к такой машине менее (ближе) 20 м ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Если в результате падения провода ВЛ или возникновения электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину. Чтобы не попасть под шаговое напряжение, удаляться от машины нужно медленно, не отрывая одной ноги от другой и от земли «гусиным шагом», на расстояние до 20 м от машины.

О замеченных повреждениях на воздушных линиях, кабельных линиях, открытых дверях трансформаторных подстанций следует НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ дежурному диспетчеру Лунинецкого района электросетей по телефонам: 2-73-29 или 144.

Лунинецкий район электрических сетей.