Электронная ярмарка вакансий в Лунинецком районе

В рамках выполнения государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» 23 декабря с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит ЭЛЕКТРОННУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.

К участию в мероприятии приглашены предприятия агропромышленного комплекса, ОАО «Полесьеэлектромаш», филиал «Автомобильный парк №10 г. Лунинца» и ОАО «Полимер». Соискателям работ будет предложено ознакомиться с условиями труда в организациях, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте e-vacancy.by.

Данная электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.