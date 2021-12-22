Общество

Электронная ярмарка вакансий в Лунинецком районе

В рамках выполнения государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» 23 декабря с 10.00 до 12.00 управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит ЭЛЕКТРОННУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.

К участию в мероприятии приглашены предприятия агропромышленного комплекса, ОАО «Полесьеэлектромаш», филиал «Автомобильный парк №10 г. Лунинца» и ОАО «Полимер». Соискателям работ будет предложено ознакомиться с условиями труда в организациях, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте e-vacancy.by.

Данная электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Важность создания и сохранения в райцентрах небольших производств

Важность создания и сохранения в райцентрах небольших производств

Photo of На референдуме белорусы на много лет вперед определят развитие страны

На референдуме белорусы на много лет вперед определят развитие страны

Photo of “Прямая телефонная линия” депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

“Прямая телефонная линия” депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Photo of Одна из причин тяжких и особо тяжких преступлений в Лунинецком районе

Одна из причин тяжких и особо тяжких преступлений в Лунинецком районе

Photo of “Рынок труда, основа Лунинецкого РЭС и как COVID-19 изменил жизнь” – читайте в номере “Лунінецкіх навін” за 22 декабря

“Рынок труда, основа Лунинецкого РЭС и как COVID-19 изменил жизнь” – читайте в номере “Лунінецкіх навін” за 22 декабря

Photo of Прафесійнае свята сёння адзначаюць работнікі энергетычный галіны Беларусі

Прафесійнае свята сёння адзначаюць работнікі энергетычный галіны Беларусі

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть