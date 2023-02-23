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Электронную ярмарку вакансий проведут в Лунинецком районе

23.02.2023
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В рамках выполнения государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» 24 февраля 2023 года с 10:00 ч. до 12:00 ч. управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит электронную ярмарку вакансий. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с условиями труда в организациях, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте e-vacancy.by. Данная электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы

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